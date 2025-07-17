«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد سكنات العمال في الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وترأس وفد الهيئة، خلال الزيارة، الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كذلك كلاً من محمد الحمادي، وفاطمة البدواوي، عضوي مجلس أمناء الهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية.

وعقد فريق «الهيئة»، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن، حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.

وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن (الهيئة) تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات»، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الخامسة تأتي في إطار نهج «الهيئة» القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة تحفظ كرامتهم، وتعزز من رفاهيتهم.