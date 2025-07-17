الامارات | 6 شروط لاستبدال رخصة القيادة الوطنية بـ «الإماراتية» للمقيمين من 53 جنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الداخلية ستة شروط للسماح لحاملي 53 جنسية حول العالم باستبدال رُخَصهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة، كما سمحت أيضاً لحاملي 52 جنسية من بين تلك الجنسيات بقيادة مركبة برُخَصهم الوطنية خلال زيارتهم للإمارات، من دون الحاجة إلى الاختبار العملي أو النظري، لغير حالة الإقامة.

وبيّنت أن الاعتراف برخصة القيادة الأجنبية يُقصد به استخدام رخص القيادة الوطنية في دولة الإمارات لغير غرض الإقامة، بينما يُقصد بالاستبدال، استبدال رخصة القيادة الوطنية برخصة قيادة دولة الإمارات أثناء الإقامة.

واستثنى المرسوم بقانون السير والمرور الاتحادي الجديد، الذي دخل أخيراً حيز التنفيذ، عدداً من الفئات من الحصول على رخصة القيادة، منها: سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة، أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة، سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة، وحاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول، المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

وأعطى القانون لسلطة الترخيص استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من بلد أجنبي في الحالات الآتية: إذا كانت رخصة القيادة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من مجلس الوزراء وطبقاً للشروط التي يُحددها القرار، وأن يكون استبدال رخص القيادة الأجنبية عملاً بأحكام اتفاقية أو مذكرة تفاهم تكون الوزارة طرفاً فيها، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه.

وحددت وزارة الداخلية ستة شروط لاستبدال رخصة القيادة الصادرة من الخارج، وهي أن تكون الرخصة صادرة من دولة ضمن الدول التي يسمح باستبدال رخصتها، واستيفاء السن القانونية لقيادة المركبة، وأن تكون الرخصة سارية المفعول، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة، أو لديه عنوان سكن أو عمل أو دراسة في الإمارة، واجتياز فحص النظر، وتسليم الرخصة الأصلية لبعض الدول حسب مذكرات التفاهم.

وتتضمن المستندات المطلوبة لاستبدال رخصة القيادة: ترجمة قانونية للرخصة الأصلية الأجنبية، وصورة الرخصة الأصلية، فيما تبلغ رسوم الاستبدال 600 درهم، وتقدم وزارة الداخلية عبر خدماتها الإلكترونية خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة ضمن مبادرة «مرخوص»، التي تمنح لزوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة، وكذا تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة.

ووفرت وزارة الداخلية خدمة استبدال رخص قيادة الدول الأخرى برخصة قيادة دولة الإمارات، وذلك من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الذكية وتعبئة بيانات الطلب واستلام الرخصة إلكترونياً أو عن طريق شركات التوصيل.

كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط للاعتراف برخصة القيادة الأجنبية، وقيادة مركبة على طرق الدولة، تتضمن أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون دخول الدولة لغير غرض الإقامة، بينما تتضمن شروط استبدال رخصة القيادة الأجنبية برخصة إماراتية، أن يكون من ضمن الدول المسموح لها باستبدال رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول، وأن تكون الرخصة الوطنية الخاصة بصاحبها سارية المفعول، ويستوفي السن القانونية طبقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بدولة الإمارات، واجتياز الفحص الطبي والالتزام بالمتطلبات الأخرى لاستبدال رخص القيادة، وتشمل فئات الاستبدال الدرّاجات النارية والمركبات الخفيفة.

يُذكر أن هناك دولاًَ كثيرة حول العالم تعترف برخصة القيادة الإماراتية، ويمكن لمواطني الإمارات قيادة المركبة أثناء زيارتها أو استبدال رخصة القيادة الإماراتية، وتشمل دولاً أوروبية والصين والمملكة المتحدة.

ويمكن للمسافر الإماراتي، عبر «مرخوص»، معرفة الدول ووضع الرخصة الإماراتية للاستبدال والاعتراف في جميع دول العالم، للراغبين في السفر إليها بغرض السياحة أو الإقامة، وتشمل هذه القائمة كل الوجهات والدول العالمية الرئيسة التي تتمتع جميعها بعلاقات طيبة مع دولة الإمارات.

وتُمكّن الخدمة المسافر الإماراتي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية من معرفة إمكانية استخدام رخصة القيادة الإماراتية بناءً على الوجهة المقصودة، من حيث الاعتراف برخصة القيادة من دون الحاجة إلى الاختبار العملي أو النظري لغرض السياحة أو الزيارة، واستبدال رخصة القيادة برخصة الدولة المقيم بها لفترة طويلة.

52 دولة

تشمل قائمة الـ52 جنسية التي يُسمح لحامليها باستخدام رخصة القيادة الصادرة من دولهم أثناء زيارة دولة الإمارات، أو استبدالها برخصة إماراتية عند الإقامة: إستونيا، ألبانيا، البرتغال، الصين، المجر، اليونان، أوكرانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، قبرص، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، آيسلندا، مونتينغرو، إسرائيل، أذربيجان، بيلاروسيا، أوزبكستان، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، إيرلندا، إسبانيا، النرويج، نيوزيلندا، رومانيا، سنغافورة، هونغ كونغ، هولندا، الدنمارك، النمسا، فنلندا، المملكة المتحدة، تركيا، كندا، بولندا، جنوب إفريقيا، أستراليا، كرواتيا، ولاية تكساس، جمهورية شمال مقدونيا، جمهورية كوسوفا، جمهورية قيرغيزستان، إضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية، الذين يمكنهم فقط استبدال رخصة القيادة الصادرة من دولتهم برخصة إماراتية عند الإقامة في الدولة.

• شروط استبدال رخصة القيادة الصادرة من الخارج، منها أن تكون الرخصة سارية المفعول، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة، أو لديه فيها عنوان سكن أو عمل أو دراسة.