الامارات | قرقاش: موقف الإمارات ثابت تجاه سورية.. ودعمنا لوحدتها واستقرارها مستمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الموقف الإماراتي ثابت في إدانة التصعيد الإسرائيلي، وداعم لوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وقال قرقاش إن مصطلح "الصراع على سورية" الذي تناولته الأدبيات السياسية منذ استقلالها عام 1946، يعود اليوم في مرحلة جديدة تهدف إلى تطويع ملامح سورية المستقبل.

وشدد على أن دولة الإمارات ترى في سورية بلداً عربياً مركزياً، مشيراً إلى أن قوتها ونجاحها وازدهارها تمثل ركائز مهمة لاستقرار المنطقة.

وأضاف: «سورية ليست ساحة للصراع، بل دولة يجب أن تسع جميع أبنائها».