"تحقيق أمنية" تحقق أمنيات 418 طفلاً في عام المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تحقيق أمنية"، أن المؤسسة نجحت في تجسيد رؤيتها الإنسانية وتحقيق استراتيجيتها ورسالتها بإدخال الفرح والأمل إلى قلوب مئات الأطفال الذين يُعانون من أمراض خطيرة تُهدد حياتهم، وذلك من خلال تحقيق 418 أمنية خلال النصف الأول فقط من عام 2025.

وقالت: "لقد كان عام المجتمع دافعاً قوياً لنا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمسؤوليتنا تجاه الأطفال المرضى وعائلاتهم، والتأكيد على أن الإمارات ستبقى دوماً منارة للأمل وصوتاً للرحمة".

وأضافت: "عام المجتمع لم يكن شعاراً عابراً، بل لحظة وعي وطني وإنساني أثبت فيها مجتمع الإمارات من المؤسسات والأفراد، أن التكافل والعطاء هما جوهر الهوية الإماراتية، وأن الأطفال المرضى يستحقون منا جميعاً أن نكون جسراً يربطهم بالحياة، بالأمل، وبالفرح".

وأوضحت أن المؤسسة نفّذت أمنيات في ثلاث دول شقيقة، هي مصر (109 أمنيات)، والأردن (63 أمنية)، واليمن (15 أمنية)، بالإضافة إلى (231 أمنية) في دولة الإمارات، لافتة إلى أن الأمنيات شملت خلال هذا العام أطفالاً من 25 جنسية مختلفة، ما يعكس عمق التنوّع الإنساني والانفتاح على الثقافات الذي تتميّز به رؤية المؤسسة.

وأضافت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان: "كل أمنية نحقّقها هي رسالة حياة، وكل ابتسامة طفل تُنير دروب الأمل وتُعيد المعنى الحقيقي للإنسانية، وقد جاءت هذه الإنجازات تتويجاً للعمل المشترك والتعاون المثمر بين المؤسسة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص".

ووجّهت جزيل الشكر والتقدير إلى جميع الداعمين، الشركاء، وأفراد فريق العمل في المؤسسة، قائلة: "أنتم النبض الحقيقي لهذا العمل الإنساني، وبفضلكم باتت المؤسسة قادرة على الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة بكل التزام واحترافية. إنكم شركاؤنا في تحويل الأحلام الصغيرة إلى واقع كبير ومُضيء".

واشتملت الأمنيات على ثلاثة أنواع رئيسية، هي أمنيات الحصول على شيء مثل أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، ودراجات هوائية وكهربائية، وصقر شاهين، وجمل، وحصان، وبيانو، وغرفة نوم، وطقم ذهب، وتلفاز، ووحدات ألعاب خارجية، وغيرها من الأمنيات التي عكست اهتمامات الأطفال المختلفة، بعدد (369 أمنية)، والذهاب إلى مكان بعدد (48 أمنية)، منها 9 أمنيات لرحلات داخلية شملت زيارة "متحف المستقبل"، والإقامة في فندق أتلانتس وتجربة السباحة مع الدلافين، وزيارة "سفاري الشارقة"، و"وارنر براذرز أبوظبي"، و"سي وورلد"، و"فيراري وورلد"، وغيرها من الوجهات الترفيهية التي جمعت المتعة مع التجربة.

كما بلغ عدد أمنيات السفر إلى الخارج 39 أمنية، وتنوّعت الوجهات بين مدن وأحلام من حول العالم مثل ديزني لاند أورلاندو، وباريس، وطوكيو، ومانشستر، وكوريا، وسويسرا، وألمانيا، والبوسنة، وجزر المالديف، وتايلاند، وموسكو، والهند، وحتى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، بالإضافة إلى رحلات عمرة.

