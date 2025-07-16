الامارات | في يوم ميلاد محمد بن راشد.. كل عام ودبي تنبض برؤيتك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم ميلاده.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على «إنستغرام»، أمس، صوراً عدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلق سموه عليها: «كل عام وأنت بخير».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بيوم ميلاده.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «إلى من حوّل الأحلام إلى حقيقة، والواقع إلى أسطورةٍ تُروى للأجيال.. نحتفي بسنواتك المليئة بالإنجازات، وبمجدٍ أنت عنوانه».

وأضاف سموه: «كل عام وأنت قلب الوطن».

كما هنأت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بيوم ميلاده.

وقالت سموها في منشور على منصة «إكس»، أمس: «كل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت فخرنا وعزنا».

وأضافت سموها: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أب يمكن لأي شخص أن يتمناه على الإطلاق.. مصدر فخرنا والإلهام.. أحبك».

وأرفقت سموها مقطع فيديو قالت فيه: «كل عام ودبي تنبض برؤيتك، وشعبك يزدهر بطموحك، ويكبر بفكرك، وكل عام وأنت بخير».