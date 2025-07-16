الامارات | المدارس تدعو أولياء الأمور إلى المشاركة في حملة «فحص المليون طالب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت إدارات المدارس في مختلف إمارات الدولة أولياء الأمور إلى المشاركة ودعم ومتابعة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية، التي تستهدف فحص مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، وعدد من الجهات الصحية والتعليمية المعنية.

وبحسب تعميم المدارس لأولياء الأمور، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، تهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن التشوهات القلبية الخلقية لدى الأطفال، من خلال تنفيذ فحوص طبية دقيقة داخل المدارس، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الأمراض، وأهمية التشخيص المبكر في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة للأطفال المصابين.

وأكدت المدارس أن هذه الحملة تمثّل فرصة ذهبية لأولياء الأمور لاكتشاف أي مشكلات صحية لدى أبنائهم في وقت مبكر، من دون تحمل أي أعباء مالية.

وفتحت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية الباب أمام الراغبين في دعم الحملة، من خلال التبرعات المالية التي تُخصص لتغطية تكاليف الفحوص والعلاج، مشيرة إلى إمكانية زيارة موقع الجمعية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية المشاركة.

وبحسب تفاصيل الحملة، تتضمن الفحوص المقدّمة مجموعة شاملة، تشمل قياس العلامات الحيوية، وفحصاً سريرياً من قبل طبيب استشاري أطفال، وتخطيط القلب الكهربائي، وفحص السونار (الإيكو)، وتُجرى هذه الفحوص بشكل مجاني تماماً داخل المدرسة، وفق جدول زمني تنظمه كل إدارة مدرسية، بالتنسيق مع الجهات الصحية.