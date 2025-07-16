الامارات | محمد بن زايد: تمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات المستقبل أولوية رئيسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات تعتبر تمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات المستقبل أولوية رئيسة، مشيراً إلى أنهم يواصلون المثابرة في تحصيل العلوم، متسلحين بالقدرات النوعية التي يحتاجها الوطن في عصر التكنولوجيا، ومتمسكين بالأخلاق والثوابت التي تصون المجتمع.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «الإمارات تضع الشباب في قلب استراتيجيتها التنموية، وتعتبر تمكينهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل أولوية رئيسية».

وأضاف سموّه: «وفي (اليوم العالمي لمهارات الشباب) يواصل شبابنا المثابرة في تحصيل العلوم، والتسلح بالقدرات النوعية التي يحتاجها الوطن في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمسك بقيمنا وأخلاقنا وثوابتنا التي تحمي مسيرتنا، وتصون مجتمعنا».

رئيس الدولة:

• في «اليوم العالمي لمهارات الشباب» يواصل شبابنا المثابرة في تحصيل العلوم، والتمسك بقيمنا وثوابتنا التي تحمي مسيرتنا، وتصون مجتمعنا.