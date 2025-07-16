الإمارات تستعرض جهودها في مجال الابتكار والملكية الفكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وام)

أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها العالمي في مجال الابتكار من خلال تعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم ثقافة الإبداع والاختراع، مشيراً إلى أن نادي الإمارات العلمي يسهم بفاعلية في هذا التوجه عبر مبادرات نوعية وبرامج تعليمية وتوعوية تستهدف المخترعين والباحثين وطلبة المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال مشاركة النادي في الدورة السادسة والستين لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» التابعة للأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة نحو ألف وستمائة مندوب من مختلف دول العالم، من بينهم نحو أربعين وزيراً.

واستعرض البستكي، أمام الجمعية العامة للمنظمة، جهود دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الملكية الفكرية والابتكار، مشيراً إلى دور النادي منذ حصوله على صفة مراقب دولي لدى «الويبو» في يوليو من عام 2024، حيث عمل على دعم منظومة الابتكار في الدولة.

وأوضح أن عام 2024 شكل محطة فارقة في مسيرة النادي بعد اعتماد تحقيق براءات الاختراع كهدف استراتيجي رئيسي مما أسفر عن تسجيل ثماني عشرة ملكية فكرية، خلال العامين الماضيين في إنجاز يعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.