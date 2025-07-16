ولي عهد الفجيرة يلتقي مجلس إدارة «الفجيرة الاجتماعية الثقافية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور محمد راشد الحفيتي، رئيس الجمعية. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على المهام والأدوار التي تقوم بها الجمعية، ومبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال خدمة المجتمع والثقافة.

وأكّد سموه، دور المؤسسات ذات النفع العام في خدمة المجتمع عبر المبادرات النوعية، مشيراً إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكل ما من شأنه الإسهام في تطوير مجال الثقافة، ودعم استدامته، وتعزيز ركائز التطور الذي تشهده إمارة الفجيرة على جميع المستويات. كما وجّه سموه بضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بين الجمعية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في خدمة المجتمع، ودعم قطاع الثقافة على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة. وتقدّم أعضاء الجمعية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته لعمل الجمعية ومبادراتها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.