«أمناء جامعة الإمارات» يعقد اجتماعه السادس للعام الأكاديمي الحالي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه السادس والأخير للعام الأكاديمي 2024/ 2025، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة.

ورحب معاليه، خلال الاجتماع، بموزة المهيري التي انضمت مؤخراً لمجلس الأمناء، وأعرب عن امتنانه لجميع الأعضاء والمستشارين الخارجيين على التزامهم الراسخ ومساهماتهم الفعالة ودعمهم للأولويات الاستراتيجية للجامعة، التي قدموها خلال العام الأكاديمي.

وأشار، خلال كلمته الافتتاحية، إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في تصنيف «كيو إس» للجامعات لعام 2026، حيث ارتقت من المركز الـ 261 إلى المركز الـ 229، مسنداً هذا الإنجاز إلى الدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة للجامعة.

واستعرض المجلس الأجندة الشاملة التي تشمل التميز الأكاديمي، وتطوير الأبحاث، والسياسة المؤسسية، أشاد بنجاح حفل تخريج الدفعة الرابعة والأربعين من طلبة الجامعة، وضمّت 2.698 طالباً وطالبة، من بينهم 85 خريجاً من برامج الدكتوراه والماجستير.

كما أشار معالي الرئيس إلى تعيين 92 عضواً جديداً من أعضاء الهيئة التدريسية، في خطوة استراتيجية تنسجم مع أهداف جامعة الإمارات في تعزيز مكانتها البحثية عالمياً، وتحسين نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.

وافق المجلس على إطلاق برنامج ماجستير جديد في الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وإنشاء مركز لأبحاث البيئة الصحراوية، ومراجعة رسوم الالتحاق للطلبة الدوليين وتنقيح التقويم الأكاديمي لعام (2025 - 2026) السياسة البحثية الجديدة، وسياسة الصحة والسلامة المهنية، وسياسة الذكاء الاصطناعي، وسياسة إدارة البيانات.

وعبّر نسيبة، في ختام الاجتماع، عن بالغ امتنانه لأعضاء المجلس على توجيههم وإشرافهم الثمين، مشيراً إلى أن «هذا العام كان حافلاً بالإنجازات العميقة والزخم الاستراتيجي، وأن دعم المجلس المتواصل يسهم في الحفاظ على مكانة الجامعة كرائد وطني وعالمي في مجال التميز الأكاديمي».

مبادرات وشراكات

ناقش المجلس عدداً من المبادرات ذات الأثر العالي وتضمنت: تنسيق الدورة الاستراتيجية لجامعة الإمارات 2027-2031 مع منهجية التخطيط الاستراتيجي للجهات الاتحادية لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتدشين مركز جامعة الإمارات للحوسبة فائقة الأداء لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والشراكة الاستراتيجية مع مجلس دبي للإعلام لتعزيز الهوية الوطنية والابتكار الإعلامي، والافتتاح الرسمي لمركز فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في جامعة كيئو اليابانية، والمبادرة المشتركة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية لإطلاق «الكرنفال الأكاديمي»، ضمن التحضيرات التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الطاقة الشمسية في الجامعة، وذلك بالشراكة مع شركة «طاقة»، حيث يُسهم المشروع حاليًا في تزويد الحرم الجامعي بنسبة 30% من احتياجاته من الكهرباء.