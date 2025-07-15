ولي عهد الفجيرة يشهد إطلاق أول مركز رقمي للخدمات الحكومية في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إطلاق وزارة الطاقة والبنية التحتية لأول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، والذي يُعد نموذجاً رائداً على مستوى الدولة في تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة، تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، دون تدخل بشري مباشر.

وحضر حفل الإطلاق المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مقر المركز بمدينة الفجيرة.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة إطلاق مركز الخدمات الرقمية الافتراضية في إمارة الفجيرة، والذي يُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات نحو بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكّدًا سموه، أن هذا المركز يمثل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات حكومية ذكية، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على تبني أحدث التقنيات وتوظيفها بفعالية لخدمة الإنسان، في تأكيدٍ على المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي الحكومي.

كما أشاد سموّه، بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير بنية خدمية رقمية متكاملة، تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وترتقي بتجربة المتعامل، وتدعم استدامة التنمية في إمارة الفجيرة التي تواصل الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال المهندس شريف العلماء، إن المركز يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تجربة غير مسبوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والهولوجرام، مشيراً إلى أنه نموذج قابل للتوسع في مختلف إمارات الدولة، بما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً في المجال الرقمي، لافتاً إلى أن إطلاق المركز من الفجيرة يجسّد رؤية القيادة في تعزيز التنمية المتوازنة، ويمثل خطوة عملية ضمن جهود الوزارة لبناء منظومة خدمات حكومية مترابطة ومرتكزة على الإنسان، تتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" والتحول نحو الحكومة الذكية.

وأكد، أن إطلاق المركز يأتي انسجاماً مع "الاستراتيجية الوطنية للخدمات الحكومية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كمرجع عالمي في تقديم الخدمات الحكومية الأكثر كفاءة وابتكاراً، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد المهندس محمد بن طليعة أن المركز يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ويجسد كفاءة الجهات الحكومية في تبني أحدث الابتكارات الرقمية لتوفير تجربة متعامل استثنائية تواكب تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية في تقديم الخدمات.

وقال إن المركز يعد منصة تفاعلية متقدمة تُمكن المتعاملين من الإسهام المباشر في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال قنوات مبتكرة تتيح لهم تقديم المقترحات والملاحظات، ما يحقق التكامل في عمل الجهات ويعزز ثقافة المشاركة المجتمعية، ويرسخ بيئة حكومية مرنة قادرة على الاستجابة الفورية للاحتياجات المتغيرة.

يأتي إطلاق المركز الرقمي ضمن خطة الوزارة لتوسيع هذا النموذج المبتكر على مستوى الدولة، انسجاماً مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، ودليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، حيث يقدّم المركز أكثر من (150) خدمة رقمية، مستهدفاً خدمة أكثر من (20 ألف) متعامل سنوياً.

ويتميّز المركز بكونه الأول من نوعه في الدولة يُدار بالكامل باستخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والميتافيرس، والبلوك تشين، إلى جانب أنظمة ذكية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات ودعم اتخاذ القرار.

ويوفّر المركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مجموعة من خدمات الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة الفجيرة، ضمن تجربة رقمية موحّدة ومتكاملة، دون أي تدخل بشري مباشر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، والارتقاء بجودة الحياة، وفق نهج الحكومة الذكية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

كما أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع بريد الإمارات، طابعاً تذكارياً خاصاً بسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يُخلِّد لحظة تاريخية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وذلك بمناسبة افتتاح أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، بحضور كريم من سموه، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية.

ويُجسّد هذا الإصدار الرمزي تقديراً وطنياً لجهود سموه في ابتكار نموذج غير مسبوق على مستوى الدولة، يعتمد كلياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتوثيق إنجازاتها، وترسيخ مكانتها كمرجع عالمي في تقديم خدمات حكومية ذكية، ومرنة، ومستدامة.