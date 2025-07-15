الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سكن

طالَب سكان في بعض إمارات الدولة المسؤولين في الجهات المعنية بإيجاد حل لسكن العزّاب في مناطق بها نسبة كبيرة من العائلات، إذ توجد فلل يتم تأجيرها بالمخالفة لقرارات الجهات المعنية في هذا الشأن، وهو ما بات يؤرق العائلات في تلك المناطق.

باعة

قال سائقون على طرقات عامة بالدولة إنهم يعانون وجود باعة جائلين، يعرضون عبوات الماء والفول السوداني عند محال تجارية وإشارات ضوئية، متسائلين عن مدى سلامة المنتجات التي يقدمونها في الطرقات، لاسيما أن ذلك يكثر في فترة الظهيرة، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، ووضع عقوبات على أمثال هؤلاء الذين يتعمدون بيع هذه المنتجات من دون شروط صحية وموافقات قانونية.

رصف

أثنى سكان مناطق عدة في عجمان على ما وصفوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، سواء على صعيد إقامة منشآت جديدة التي تشهد تطوراً عمرانياً، أو رصف بعض الطرق الداخلية الترابية بمناطق عدة للحد من تراكم الأتربة والتلوث البيئي.

عروض

اقترح مقيمون على الفنادق والمنتجعات، خصوصاً تلك التي بها متنزهات وألعاب للأطفال، تقديم عروض جاذبة للعوائل في الإجازة الصيفية بأسعار مخفضة، لتشجيعهم على السياحة الداخلية بشكل أكبر.

مواقف

قال سكان بمنطقة الراشدية (3) في عجمان إن قاطني عدد من البنايات في المنطقة يواجهون صعوبة في إيجاد مواقف للسيارات، ويضطرون أحياناً إلى استخدام بعض المساحات الخالية بالقرب من أماكن سكنهم كمواقف مؤقتة، لكن معاناتهم ستزداد إذا قرر أصحاب هذه المساحات الخالية إقامة منشآت فيها.