الامارات | قمة الإعلام العربي تنعقد من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لقمة الإعلام العربي، الحدث المتخصص الأكبر من نوعه في المنطقة، أن النسخة المقبلة من القمة ستعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 31 مارس إلى الثاني من أبريل 2026.

ويأتي الإعلان عن موعد انعقاد النسخة المقبلة من قمة الإعلام العربي في ضوء النجاح الكبير الذي حققته نسختها لعام 2025، التي شهدت سلسلة من الإضافات النوعية المهمة، في مقدمتها إطلاق «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»، في أحدث إضافة للفعاليات الكبرى المندرجة تحت مظلة القمة، وإطلاق التقرير المرجعي «نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية»، علاوة على ما تضمنته القمة من نقاشات مهمة سعى من خلالها الحدث إلى رسم صورة واضحة لإعلام المستقبل عبر تحليل أهم المؤثرات المحيطة والتي تسهم في تشكيل ملامح مختلف قطاعاته.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، أن العمل على الإعداد للنسخة المقبلة من القمة قد بدأ فعلاً قبل فترة باجتماع عقدته اللجنة لاستعراض إنجازات نسخة القمة، المُختتمة في 28 مايو الماضي، والخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها مع بدء التحضيرات المبدئية لنسخة العام 2026.

وقالت: «النقاشات التي يتابعها المجتمع الإعلامي العربي على مدار ثلاثة أيام خلال القمة هي في الواقع نتاج قرابة عام من الإعداد والنقاش والمراجعة لاختيار الموضوعات التي سيتم التطرّق لها على أن تكون محيطة بكل الزوايا ذات الصلة بواقع الإعلام العربي وما هو مأمول لمستقبله».

وأوضحت رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي أن مرحلة الإعداد يتخللها العديد من الزيارات للمؤسسات الإعلامية الكبرى، سواء داخل الدولة أو على مستوى العالم العربي، لتبادل الأفكار حول أهم الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، ومن ثم وضعها في سياق نقاشي يكفل تحليل مختلف جوانبها، وصولاً إلى تصورات ترصد متطلبات التطوير الإعلامي.

وتأتي «قمة الإعلام العربي 2026» استكمالاً لمسار استراتيجي انطلق من دبي لترسيخ موقعها كمركز فكري وإبداعي رائد ومحور لجهود تطوير الإعلام العربي، حيث استقطبت نسخة 2025 أكثر من 8000 مشارك من داخل دولة الإمارات ونحو 26 دولة، وتخللها نحو 175 جلسة شارك فيها قرابة 300 متحدث من أهم القيادات السياسية والقامات الفكرية والوجوه الإعلامية البارزة في العالم العربي.

من جانبها، أعربت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة وعضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، مريم الملا، عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح قمة الإعلام العربي 2025، مؤكدة أن العمل بروح الفريق الواحد يبقى دائماً السر وراء نجاح مبادرات دبي ومشاريعها المتنوعة وضمن مختلف المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي.

وقالت إن «قمة الإعلام العربي 2026 ستشكل محطة جديدة في مسيرة طموحة بدأت في العام 2001 هدفها مواصلة الانتقال بالإعلام العربي إلى مراحل أرقى من الكفاءة المهنية والتميز الإبداعي، حيث بدأت تلك المسيرة بانطلاق منتدى الإعلام العربي، ثم تتابعت المبادرات النوعية والتي تحولت إلى مكونات رئيسة لمظلة جامعة وهي «قمة الإعلام العربي»، الحدث الذي لا يكف عن البحث عن سبل جديدة للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي».

وأوضحت الملا أن من أهم التوجهات التي تحرص القمة على تأكيد فرص نجاحها، تمكين المواهب الإعلامية وتحفيز الشباب على التميز في المجال الإعلامي، وتعزيز الشراكات وبناء جسور التعاون البناء بين المؤسسات الإعلامية العربية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعيد تشكيل الإعلام حول العالم، انطلاقاً من إيمان عميق بدور الإعلام كقوة دافعة للتنمية وطاقة قادرة على خلق آثار إيجابية عديدة في المجتمعات إذا ما أحسن استخدام أدواتها».

يُذكر أن «قمة الإعلام العربي» تضم تحت مظلتها: «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، ومنتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، و«جائزة الإعلام العربي»، و«جائزة الإعلام للشباب العربي - إبداع»، إضافة إلى «قمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».