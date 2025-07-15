الامارات | «نقل عجمان» تُسرّع تحولها الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة النقل في عجمان تقليص ودمج خطوات عدد من خدماتها الرئيسة المرتبطة بترخيص المركبات والشركات، في إطار جهودها لتطبيق مبادرة «تصفير البيروقراطية»، وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين تجربة المتعاملين.

وتمكنت الهيئة من تقليص خطوات الإجراءات بنسبة 50%، من 20 خطوة إلى 10، مع إلغاء طلب المستندات بنسبة 100%، وتقليل عدد الموظفين المتدخلين في العمليات إلى صفر، إضافة إلى تقليص زمن إنجاز الخدمات من 15 دقيقة إلى إنجاز فوري بالكامل.