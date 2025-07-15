الامارات | «الوطني للأرصاد»: أمطار متوقعة خلال الأسبوع الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الأسبوع الجاري سقوط أمطار على مناطق في الدولة شرقاً، مع تكون السحب الركامية شرقاً، وتشكل الضباب، وذكر المركز أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، كما يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وقد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار.

ويكون الطقس بعد غد صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس الجمعة المقبلة صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.