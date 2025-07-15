«حلول شبابية» يكرم الفائزين والمتأهلين للمراحل النهائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، اختتم مركز الشباب العربي فعاليات الجولة السابعة من مبادرة حلول شبابية، والتي جاءت بعنوان «صنع في العالم العربي - نسخة دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث شهدت مشاركة نخبة من الشباب الإماراتي والعرب المقيمين على أرض الإمارات، وذلك عبر تقديم عدد من الحلول الريادية المبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والمنطقة العربية.

وقد شهدت الفعالية تكريم كل من الفائزين والمتأهلين للمراحل النهائية من قبل معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عدد من الخبراء وصنّاع القرار، ومشاركة شبابية واسعة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، أن مركز الشباب العربي وبدعم من رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يؤمن بقدرة الشباب على صناعة الحلول المبتكرة في كافة المجالات لاسيما في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن نهاية هذه الجولة السابعة من مبادرة حلول شبابية هي بمثابة انطلاقة جديدة للمشاريع الفائزة والمتأهلة لمزيد من التوسع والنمو في القطاع الصناعي.

وأضاف معاليه: «بين الحلم والتطبيق، اتسمت هذه النسخة بالشغف والإصرار وروح المنافسة، لقد رأينا في خلف المشاريع المشاركة صناعاً للمستقبل، قد وصولهم لهذه المرحلة من العزيمة والشغف نموذجا واعداً لدور الشباب في الارتقاء بالصناعات العربية في مختلف مجالاتها، وجسّد وعيًا كبيرًا لدى الشباب بأهمية الالتفات إلى الصناعات الوطنية».

حلول فائزة

أكدت سلامة العوضي، أن الشراكة مع مركز الشباب العربي ضمن هذه النسخة من «حلول شبابية» تمثل خطوة عملية لدمج الشباب في مسارات التنمية الصناعية المستدامة، خاصة أن هذه الأفكار تساهم في تعزيز احتياجات الأسواق المحلية، ودعم أولويات دولة الإمارات في عدة مجالات رئيسية.

وأضافت: «لدينا إيمان عميق بقدرة الشباب على الابتكار وصياغة حلول للتحديات المستقبلية».

وحصد المركز الأول بجائزة قدرها 100.000 درهم إماراتي، مشروع VIAI، ممثلاً بريادي الأعمال عبدالله أبو عبيد، والذي قدم حلاً مبتكراً لتطوير الأداء الرياضي عبر نظارات ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، أما المركز الثاني فكان من نصيب مشروع SATKIT لرائد الأعمال عبدالله السلماني، بجائزة قدرها 70.000 درهم ، وهو عبارة عن حزمة تعليمية تفاعلية لتعليم الطلاب أساسيات تطوير الأقمار الاصطناعية، بينما فاز مشروع «ساهم» لريادي الأعمال محمد سيروان بالمركز الثالث بجائزة قيمتها 50.000 درهم إماراتي.