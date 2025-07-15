الامارات | 3 مسارات لـ «رخص المهن التعليمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مسارات لمنظومة «رخص المهن التعليمية»، تغطي جميع الكوادر في الميدان التربوي.

وأفادت بأن المنظومة تشكل خطوة استراتيجية لترسيخ المعايير المهنية، ورفع كفاءة الكادر التربوي، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما ينسجم مع رؤية «الإمارات 2031».

وقالت عبر قنواتها الرقمية الرسمية، إن المنظومة تشمل ثلاثة أنواع من الرخص، خُصص الأول للمعلمين والمعلمات في مختلف المراحل والمواد الدراسية.

ويشترط للحصول عليه اجتياز اختبارات تربوية وتخصصية، إضافة إلى ساعات تدريب مهني معتمدة تُحدَّث دورياً، بما يضمن مواكبة أحدث الممارسات التدريسية.

والنوع الثاني موجّه إلى مديري المدارس ونوابهم، ويركّز على كفايات القيادة التعليمية والإدارية، وإدارة الموارد المدرسية، وتحليل البيانات، وصنع القرار المبني على الأداء.

ويشترط للحصول على الرخصة تقديم خطط تطوير مدرسية، وتحقيق مؤشرات أداء محددة.

ويشمل النوع الثالث طيفاً واسعاً من المهن الداعمة للعملية التعليمية، أبرزها أمين مكتبة، ومدير مركز مصادر تعلم، وأمين مختبرات علمية، ومساعد معلّم، وأخصائي احتياجات خاصة، ومرشد أكاديمي ومهني، وأخصائي توجيه وإرشاد، موضحة أن هذه الرخصة تهدف إلى تأطير أدوار الكوادر الفنية والتخصصية، ورفع مستوى الخدمات المساندة داخل البيئة المدرسية.

وأكّدت الوزارة أن تطبيق المنظومة يُسهم في تعزيز التطوير المهني المستمر للعاملين في الحقل التربوي، وضمان التزام الكوادر بمعايير جودة موحَّدة على مستوى الدولة، ورفع تنافسية النظام التعليمي الإماراتي إقليمياً ودولياً.

وأوضحت أن إجراءات الحصول على الرخص تنقذ عبر بوابة الترخيص الإلكترونية التابعة لها، بدءاً من التسجيل، مروراً بالاختبارات، وصولاً إلى إصدار الشهادة الرقمية.

وأفادت الوزارة بأن الرخص تجدد كل ثلاث سنوات، ويُمنح شاغلو الوظائف المستهدفة فترة انتقالية لاستيفاء اشتراطات الاختبار والتدريب، على أن يُستكمل الترخيص الإلزامي لجميع العاملين في نهاية العام الأكاديمي 2026-2027.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، في 25 أغسطس المقبل، بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، حيث يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الجديد 182 يوماً دراسياً فعلياً، على أن تنتهي الدراسة بين 26 يونيو و3 يوليو 2026، وفقاً لطبيعة كل مدرسة.

ويتضمن تقويم العام الدراسي الجديد إجازتين رئيستين للمدارس الحكومية، الأولى إجازة فصل الشتاء وتمتد ثلاثة أسابيع من 15 ديسمبر المقبل إلى الرابع من يناير 2026، والثانية إجازة فصل الربيع لمدة ثلاثة أسابيع أيضاً، وتبدأ من 23 مارس 2026 وتنتهي في 12 أبريل 2026.

أما المدارس الخاصة، فتتمتع بمرونة في تحديد مدد الإجازات الشتوية والربيعية، بحسب أنظمتها المعتمدة، حيث إن إجازة الشتاء تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وتبدأ من الخامس من يناير 2026، بينما تراوح أيام إجازة الربيع بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وتبدأ إما من السادس من أبريل أو 13 أبريل 2026، بحسب كل مدرسة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج اختبارات الإعادة للعام الأكاديمي 2024 – 2025، أول من أمس، وأوضحت الوزارة في إعلان رسمي لها، أنه يمكن الاطلاع على النتائج وطباعتها، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادة الدراسية من خلال زيارة بوابة الطالب الإلكترونية عبر الرابط https://sso.ese.gov.ae.

«التربية»:

• انطلاق العام الدراسي الجديد 25 أغسطس بـ 182 يوم تمدرس.