الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في إمارة الشارقة، مخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم.

ويستفيد من هذه الدفعة 431 أسرة، من بينها 133 أسرة تقيم بالإيجار، و201 أسرة في مساكن مكتظة مع الأقارب، و61 أسرة بمساكن للورثة، و36 أسرة في مساكن قديمة وغير صالحة إنشائياً، وستكون جميع هذه الطلبات بفئة المنح، وسيتم تسليم المستفيدين مساكن حكومية جاهزة.