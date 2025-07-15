اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة

0 نشر
الشارقة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة 1/2
  • الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في إمارة الشارقة، مخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم.

ويستفيد من هذه الدفعة 431 أسرة، من بينها 133 أسرة تقيم بالإيجار، و201 أسرة في مساكن مكتظة مع الأقارب، و61 أسرة بمساكن للورثة، و36 أسرة في مساكن قديمة وغير صالحة إنشائياً، وستكون جميع هذه الطلبات بفئة المنح، وسيتم تسليم المستفيدين مساكن حكومية جاهزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements