الامارات | إنجاز مشروعات زراعة تجميلية بتقاطعات رئيسة في دبي بـ 190 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي إنجاز مشروعات الزراعة التجميلية والتشجير في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسة بالإمارة، بكُلفة 190 مليون درهم، وعلى مساحة تمتد لأكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتجميل وتخضير المدينة، والارتقاء بالإطلالة الحضارية للإمارة، باتباع أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بما يدعم أهداف مشروعها «دبي الخضراء»، الرامي إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير بيئة صحية تعزز جودة الحياة وفق خطط حضرية مستدامة، تتكامل مع مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040».

وتركزت أعمال الزراعة التجميلية في كلّ من تقاطع شارع الخيل مع شارع لطيفة بنت حمدان، وتقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع طرابلس، إضافة إلى شارع الشيخ راشد من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وحتى شارع الميناء، وشارع الشيخ زايد من التقاطع السابع (مدخل الإمارة من جهة إمارة أبوظبي)، وأخيراً شارع الخوانيج مع تقاطع شارع العمردي.

ووصل عدد الأشجار والشجيرات المزروعة في المشروعات المذكورة إلى أكثر من 300 ألف شجرة وشتلة، إضافة إلى 222 ألفاً و500 متر مربع من مغطيات التربة والزهور، كما عزّزت بلدية دبي من ممارساتها الزراعية، باتباع أحدث التقنيات المتقدمة والمستدامة، من خلال تركيب أنظمة ري ذكية، تتميّز بتصميم متقدم، يعتمد على وضع المضخات تحت الأرض، للاستفادة من المساحات العلوية.

وتتميّز الأنظمة الجديدة بإمكانية ربطها بنظام التحكم عن بُعد الذي يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء، لمراقبة محطات الضخ وضبطها عن بُعد، ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في استهلاك المياه، ويتيح مراقبة مستمرة ودقيقة للأداء، ويضمن توافر المياه بكفاءة عالية، وتحقيق الاستدامة في عملية الري.

وأكّد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن مشروعات الزراعة التجميلية الجديدة تأتي ضمن برنامج عمل متواصل لبلدية دبي، هدفه تعزيز الإطلالة الحضارية والجمالية لإمارة دبي، ورفع جاذبية واستدامة المساحات العامة وفق أرقى الممارسات الزراعية المستدامة والمبتكرة، بما يتواءم مع مستهدفات محور البيئة الحضرية ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

وقال: «هدفنا ترسيخ طابع دبي وهويتها الحضرية والجمالية الفريدة، وتأكيد ريادتها مدينةً عالميةً مستدامةً بما توفره من بيئة معيشية صحية وحيوية تتمتع بأفضل مستويات جودة الحياة للسكان والزوار، وتحافظ على توازن المشهد الحضري والعمراني والبيئي».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي: «صُمِّمت المشروعات الزراعية وفق معايير حضرية وبيئية محددة، منها اختيار أصناف نباتية متنوعة بعناية لتناسب البيئة المحلية، كما حرصنا على توحيد مداخل إمارة دبي من كل الجهات، باستخدام أسوار تجميلية متشابهة ترحب بالزوار بألوان مختارة تعكس هوية الإمارة».

وضمت هذه المشروعات الدمج بين زراعة أصناف البيئة المحلية، مثل السدر، والغاف، والنيم، وأصناف الزينة، ومنها الكوريزيا، والواشنطونيا، والبونسيانا، والملينجتونيا، وألبيزيا، والجهنمية.

وإلى جانب أعمال الزراعة التجميلية، عزّزت بلدية دبي من جاذبية وجمالية التصميم الحضري الفريد للتقاطعات والشوارع الرئيسة، حيث زودت تقاطع شارع الخيل مع شارع لطيفة بنت حمدان بإضاءات طولية مستوحاة من العمارة العربية التقليدية، وتنسجم بتناغم تام مع تصميم الزراعة التجميلية المحيطة، إذ تتغيّـر ألوان هذه الإضاءات وفقاً لمختلف المناسبات الوطنية، لتضفي لمسة جمالية لافتة، تعكس جوانب التصميم الإبداعية.

ووصل إجمالي أعداد ومساحات النباتات الواقعة ضمن إشراف بلدية دبي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 5.5 ملايين شجرة وشتلة، إضافة إلى 8.7 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء، ومليونَي متر مربع من مساحات الزهور الموسمية، و6.3 ملايين متر مربع من مغطيات التربة، بجانب 1.3 مليون متر طولي من الأسوار النباتية الخضراء.

• المشروعات تتكامل مع مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، ونُفذت على مساحة 3 ملايين متر مربع.