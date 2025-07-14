الامارات | بلدية دبي تُنجز مشاريع الزراعة التجميلية لعدد من التقاطعات الرئيسة في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي إنجازها مشاريع الزراعة التجميلية والتشجير في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسة في الإمارة، بتكلفة 190 مليون درهم، وعلى مساحة تمتد لأكثر من 3 ملايين متر مربع خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتجميل وتخضير المدينة والارتقاء بالإطلالة الحضارية للإمارة، باتباع أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وبما يدعم أهداف مشروعها "دبي الخضراء" الرامي إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير بيئة صحية تعزز من جَودة الحياة وفق خطط حضرية مستدامة تتكامل مع مستهدفات "خطة دبي الحضرية 2040".

وتركزت أعمال الزراعة التجميلية في كل من؛ تقاطع شارع الخيل مع شارع لطيفة بنت حمدان، وتقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع طرابلس، إضافةً إلى شارع الشيخ راشد من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وحتى شارع الميناء، وشارع الشيخ زايد من التقاطع السابع (مدخل الإمارة من جهة إمارة أبوظبي)، وأخيراً شارع الخوانيج مع تقاطع شارع العمردي.

وقد وصل عدد الأشجار والشجيرات المزروعة في المشاريع المذكورة إلى أكثر من 300 ألف شجرة وشتلة، إضافةً إلى 222,500 متر مربع من مغطيات التربة والزهور، كما عزّزت بلدية دبي من ممارساتها الزراعية باتباع أحدث التقنيات المتقدمة والمستدامة، من خلال تركيب أنظمة ري ذكية، تتميز بتصميم متقدم يعتمد على وضع المضخات تحت الأرض للاستفادة من المساحات العلوية.

وتتميز الأنظمة الجديدة بإمكانية ربطها بنظام التحكم عن بُعد الذي يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة محطات الضخ وضبطها عن بُعد، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في استهلاك المياه، ويتيح مراقبة مستمرة ودقيقة للأداء، ويضمن توفر المياه بكفاءة عالية وتحقيق الاستدامة في عملية الري.

طابع حضري وهوية فريدة

وأكّد مدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن مشاريع الزراعة التجميلية الجديدة تأتي ضمن برنامج عمل متواصل لبلدية دبي هدفه تعزيز الإطلالة الحضارية والجمالية لإمارة دبي، ورفع جاذبية واستدامة المساحات العامة وفق أرقى الممارسات الزراعية المستدامة والمُبتكرة، وبما يتواءم مع مستهدفات محور البيئة الحضرية ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

وقال: "هدفنا ترسيخ طابع دبي وهويتها الحضرية والجمالية الفريدة، وتأكيد ريادتها كمدينة عالمية مستدامة بما توفره من بيئة معيشية صحية وحيوية تتمتع بأفضل مستويات جَودة الحياة للسكان والزوار، وتحافظ على توازن المشهد الحضري والعمراني والبيئي".

تصميم رائد وفق معايير محددة

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي بدر أنوهي: "صُمِّمت المشاريع الزراعية وفق معايير حضرية وبيئية محددة منها؛ اختيار أصناف نباتية متنوعة بعناية لتناسب البيئة المحلية، مما يضفي جمالاً وطابعاً مميزاً على المساحات العامة، إضافةً إلى تكثيف زراعة أشجار البيئة المحلية وأشجار الزينة التي يتم إنتاجها في مشاتل بلدية دبي. كما حرصنا على توحيد مداخل إمارة دبي من كل الجهات باستخدام أسوار تجميلية متشابهة ترحب بالزوار بألوان مختارة تعكس هوية الإمارة".

وضمت هذه المشاريع الدمج بين زراعة أصناف البيئة المحلية مثل: السدر، والغاف، والنيم، وأصناف الزينة ومنها: الكوريزيا، والواشنطونيا، والبونسيانا، والملينجتونيا، ألبيزيا، والجهنمية.

وإلى جانب أعمال الزراعة التجميلية، عزّزت بلدية دبي من جاذبية وجمالية التصميم الحضري الفريد للتقاطعات والشوارع الرئيسة، حيث زودت تقاطع شارع الخيل مع شارع لطيفة بنت حمدان بإضاءات طولية مستوحاة من العمارة العربية التقليدية وتنسجم بتناغم تام مع تصميم الزراعة التجميلية المحيطة، إذ تتغير ألوان هذه الإضاءات وفقاً لمختلف المناسبات الوطنية، لتضفي لمسة جمالية لافتة تعكس جوانب التصميم الإبداعية.

ووصل إجمالي أعداد ومساحات النباتات الواقعة ضمن إشراف بلدية دبي حتى نهاية الربع الأول العام الجاري إلى أكثر من 5.5 مليون شجرة وشتلة، إضافةً إلى 8.7 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، و2 مليون متر مربع من مساحات الزهور الموسمية، و6.3 مليون متر مربع من مغطيات التربة، إضافةً إلى 1.3 مليون متر طولي من الأسوار النباتية الخضراء.

يُذكر أن بلدية دبي كانت قد زرعت نحو 216,500 شجرة خلال العام 2024، وبمعدل 600 شجرة يومياً. كما بلغت المساحة الجغرافية المُضافة إلى الرقعة الخضراء في الإمارة 391.5 هكتاراً، مقارنةً بـ 234 هكتاراً خلال 2023، ما يعكس جهودها الحثيثة الداعمة لمستهدفات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن جاذبيةً وجمالاً واستدامةً في العالم.