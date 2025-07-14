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الامارات | الإعلان عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الإعلان عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي" 1/2
  • الامارات | الإعلان عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن نادي دبي للصحافة، اليوم، عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي"، الحدث المتخصص الأكبر من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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