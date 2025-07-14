الامارات | الإعلان عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن نادي دبي للصحافة، اليوم، عن تنظيم النسخة الـ 24 من "قمة الإعلام العربي"، الحدث المتخصص الأكبر من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026.