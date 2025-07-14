«دبي للصحافة» يختتم الأسبوع الأول من «البودكاست العربي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شهد الأسبوع الأول من النسخة الثانية من «برنامج البودكاست العربي»، المبادرة الرائدة التي ينظمها «نادي دبي للصحافة»؛ بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من صنّاع المحتوى الصوتي في العالم العربي، مشاركة واسعة من مجموعة من المتدربين الواعدين، بما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وتزايد الاهتمام به وسيلة إعلامية مؤثرة ومبتكرة تتماشى مع توجهات الإعلام الجديد.

وانطلق البرنامج في السابع من يوليو الجاري في مقر نادي دبي للصحافة، ويستمر على مدى خمسة أسابيع تدريبية مكثفة تجمع بين الجوانب التأسيسية والتطبيقية، تحت إشراف شربل عيسى، المدرب المعتمد في منصة «بوديو» الرائدة في صناعة «البودكاست» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتميز الأسبوع الأول بتنظيم وحدات تدريبية تأسيسية تناولت مختلف مراحل إنتاج «البودكاست»، فضلاً عن الاستضافة والتوزيع على منصات «البودكاست» إلى جانب استراتيجية التسويق. أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، أن تفاعل المشاركين في الأسبوع الأول يعكس مدى اهتمام الشباب العربي بهذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن «البودكاست» بات اليوم من أكثر أدوات الإعلام جذباً للجمهور، لا سيما فئة الشباب.