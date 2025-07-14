الامارات | فاطمة المدني أول إماراتية تدرس الدكتوراه في الطب السريري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطّ الباحثة الإماراتية، فاطمة عدنان المدني، مساراً علمياً فريداً في جامعة إمبريال كوليدج لندن، كأول إماراتية تلتحق ببرنامج الدكتوراه في الطب السريري (Clinical Medicine)، وهو تخصص نادر يجمع بين الهندسة الطبية الحيوية، والطب الجزيئي، وتقنيات الأعضاء على رقائق (Organ-on-Chips)، في خطوة علمية تُجسّد حضور الإمارات في ميدان البحث العلمي العالمي المتقدم.

وتحب فاطمة منذ صغرها علوم الطب والهندسة، وقادها الشغف بهذا النوع من العلوم إلى التميّز الأكاديمي في جامعة إمبريال كوليدج، ونالت درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية، ثم الماجستير في الطب الجزيئي، لتغوص لاحقاً في مجالات بحثية متقدمة، مثل استخدام الخلايا الجذعية، وتقنيات الميكروفلوريديك، وتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد لمحاكاة الأعضاء البشرية، وهو مجال طبي حديث وله أهمية كبيرة.

وقالت فاطمة المدني لـ«الإمارات اليوم»: «أؤمن بأهمية التكامل بين التخصصات، فالهندسة لا تنفصل عن الطب، بل تُمكّننا من فهم أعمق لجسم الإنسان وآلية الأمراض المعقدة، وأسعى إلى تطوير حلول علمية تُسرّع اكتشاف الأدوية وتُقلّل من التجارب الحيوانية، عبر تقنيات محاكاة ذكية وفاعلة».

وأفادت بأن مشروعها البحثي الحالي يركّز على تطوير تقنيات «الأعضاء على رقائق»، باستخدام الخلايا الجذعية، وهي أدوات بحثية متقدمة تُستخدم لتصميم أنظمة تحاكي الوظائف الحيوية للأعضاء البشرية، وتُسهم في تطوير الطب الشخصي، عبر ابتكار حلول علاجية مصممة حسب الخصائص البيولوجية لكل مريض.

وتسعى فاطمة إلى نقل هذا التقدّم العلمي إلى دولة الإمارات، ليكون جزءاً من مشروع وطني للنهوض بالرعاية الصحية والبحث العلمي، مؤكدة أن الإمارات تمتلك بيئة محفّزة على الابتكار، وتحتضن المواهب الشابة، ما يؤهلها لتكون رائدة إقليمياً في علوم الطب الحيوي.

وعبّرت فاطمة المدني عن فخرها بتمثيل وطنها طالبةً مبتعثةً في واحدة من أصعب البيئات البحثية عالمياً، قائلة: «كلمات قادتنا المُلهِمة ترافقني في كل محطة، وأدعو كل طالب وطالبة، خصوصاً المبتعثين، إلى أن يضعوا الوطن نُصب أعينهم، وأن يتحلوا بالإصرار رغم التحديات، متمسكين بقيمهم الأصيلة وشغفهم بالعلم».

وتمثّل المدني نموذجاً مُشرقاً للكفاءة الإماراتية العلمية، ورسالة حية لقدرة أبناء الوطن على خوض غمار التميّز العالمي في مجالات علمية دقيقة تحتاج إلى عزيمة، ودقة، وشغف لا ينضب.

مسيرة فاطمة ليست قصة فردية فحسب بل جزء من رؤية وطنية شاملة، تؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة هو رأس المال الحقيقي لبناء المستقبل، وترسيخ مكانة الإمارات منارةً علميةً وإنسانيةً على الساحة الدولية.