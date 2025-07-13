الامارات | 5 حوادث خطرة «تتكرر» خلال أشهر الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من خمسة حوادث تتكرر خلال أشهر الصيف سنوياً، لافتة إلى ضرورة العمل على الوقاية منها، لخطورتها على الأبناء.

ونفّذ مركز شرطة الفلاح وإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، ومركز نبض الفلاح، ورشة توعوية لأهالي منطقة الفلاح بعنوان «صيفنا مميز»، ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة، ورفع الوعي بالمخاطر الموسمية المرتبطة بفصل الصيف لوقاية الأطفال والأسر خلال الإجازة الصيفية.

وسلطت الورشة الضوء على أبرز المخاطر التي قد يواجهها أفراد المجتمع، ومنها حوادث غرق الأطفال في المسابح، والدهس الناتج عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، وحرائق المنازل، نتيجة عدم صيانة المكيفات، إلى جانب انفجار إطارات المركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسرقات التي قد تقع نتيجة عدم تأمين المنازل خلال السفر.

وأكد مدير مركز شرطة الفلاح، العقيد سعيد عبدالله العامري، أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية لتجنّب هذه الحوادث، مستعرضاً عدداً من الأمثلة الواقعية لحوادث متكررة في الصيف.

وأشارت نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، المقدّم الدكتور فاتن محمد مناحي، إلى أن تنظيم الورش التفاعلية بالتعاون مع الشركاء، يُجسّد حرص فريق الفعاليات والشراكات على تعزيز التوعية الوقائية، من خلال مشاركاتهم في مثل هذه المبادرات التي تُعدّ منصة فعالة لترسيخ الثقافة الأمنية لدى مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع أهداف القيادة في الوقاية الاستباقية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وتطرق مدير فرع «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، النقيب فضل صالح التميمي، إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي، والألعاب الإلكترونية في الأماكن العامة.

ودعا المساعد أول يعقوب يوسف الحوسني، من مديرية المرور والدوريات الأمنية في قطاع العمليات المركزية، السائقين إلى الالتزام بالصيانة الدورية للمركبات، خصوصاً في فصل الصيف لتفادي الحوادث.

وقدّم مدير مركز التواجد البلدي في الفلاح، سالم البريكي، شرحاً حول الأنشطة الصيفية المجتمعية التي ينظمها المركز، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة آمنة ومفيدة لأهالي المنطقة.

وتم تنظيم الورشة من قبل فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، بالتعاون مع «كلنا شرطة».

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الحضور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات.

وأجرت مجموعة رويال هيلث الطبية فحوصاً مجانية ضمن إسهاماتها المجتمعية.