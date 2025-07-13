الامارات | إنشاء طرق داخلية في «المويهات 1» بعجمان بـ 5 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إنجاز مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الإسفلتية المفردة في منطقة «المويهات 1»، بكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين درهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، من خلال تحسين جودة وترابط البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى سعادة ورفاهية المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير شبكة طرق آمنة وسهلة الوصول، موضحاً أن المشروع تضمن تنفيذ طرق داخلية بطول إجمالي بنحو 4.5 كيلومترات، وحقق نسبة إنجاز 100%.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأراضي والمساكن، إضافة إلى تعزيز الحركة العمرانية والاستثمارية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، ما ينعكس إيجاباً على رضا السكان وجودة الحياة في المنطقة، ويدعم الوصول السهل والآمن إلى الوجهات المنشودة.

من جهته، أفاد مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، بأن المشروع اعتمد استخدام مادة صديقة للبيئة، أسهمت في تقليل كميات الحفر وخفض الكلفة، وساعدت في رفع جودة الطرق.