شرطة أبوظبي تكرم منتسباتها المتميزات تقديراً لجهودهن في تعزيز الأمن المجتمعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت شرطة أبوظبي منتسبات الدوريات الأمنية النسائية المتميزات في حفل نظمته مديرية المرور والدوريات الأمنية تقديرًا لجهودهن المبذولة والمتميزة في تعزيز السلامة المرورية إلى جانب دورهن في بث الإيجابية المرورية لمستخدمي الطريق وحرصهن على التعامل الميداني بكفاءة عالية مع البلاغات والازدحامات تطبيقًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق الريادة المؤسسية. وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية على حرص شرطة أبوظبي في تمكين وتأهيل الكوادر النسائية.