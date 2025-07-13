الامارات | دور محمد بن راشد في إنقاذ القارة الأفريقية من المجاعة قبل 40 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عام 1985، وأثناء بث حفلة "Live Aid" لمواجهة المجاعة في إثيوبيا كان الحدث مهدداً بالفشل، إذ لم تتجاوز حجم التبرعات التي جمعها عشرة آلاف جنيه.

تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتبرّع بمليون جنيه استرليني، مما أعطى دفعة قوية للحملة، وأعاد حماس المتبرعين حول العالم

فارتفعت التبرعات الإجمالية لأكثر من 150 مليون جنيه، لتصبح واحدة من أكبر حملات الإغاثة في التاريخ .

وفقاً لمراسلات دبلوماسية بريطانية، تابع الشيخ محمد بن راشد الحفل وهو في مجلسه بلندن، وعندما أعلن عن تبرّعه ترك المنظمين في حالة ذهول وشك في البداية، قبل أن يتم تأكيد التبرع من خلال اتصال رسمي مع مكتب سموه في لندن.

تبرع الشيخ محمد بن راشد آنذاك لم يكن مجرد دعم مالي، بل كان موقف قيادي عزز دور دبي والعالم العربي في الساحة الإنسانية الدولية.