"الفارس الشهم 3" تسلّم طرودا غذائية للأهالي في شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - وزّعت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية طرودا غذائية على الأهالي في شمال قطاع غزة، ضمن مبادرة إغاثية جديدة تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

وُسلّمت المساعدات في مركز توزيع معتمد بمدينة غزة، بعد إشعار المستفيدين برسائل نصية تحدد موعد ومكان الاستلام، ما ساهم في تنظيم العملية وضمان وصول الطرود لمستحقيها بشكل منظم وآمن.

وكانت قوافل إماراتية قد دخلت شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي، محمّلة بمواد غذائية لتكايا الطعام، ومستلزمات إنتاج الخبز، وطرود غذائية ضمن مواصلة دولة الإمارات والتزامها الواضح بتقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة.