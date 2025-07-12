شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية بوركينا فاسو

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معالي كراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والجالية بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوركينا فاسو، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدبلوماسي لدعم الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بوركينا فاسو، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.