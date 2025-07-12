الامارات | محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، والذي يهدف إلى توحيد وتنظيم مزاولة هذه الأنشطة على مستوى الإمارة.

ويضع القانون الجديد أسساً واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، ودعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي، بما يواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي.