الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مات زوجي ولم يترك لي إرثاً، لأنه لم يكن يملك أموالاً قبل وفاته، وليس لي أبناء، فمن هو المسؤول عن إعالتي؟ «م.م» دبي

تواجه بعض النساء هذا الواقع أحياناً، ويواجهن جحوداً أو تنكراً من الأقارب في بعض الحالات، لكن إجمالاً يجب أن يتحمل والدها نفقتها.

ونوضح أن قانون الأحوال الشخصية تناول هذه المسألة، ونص على أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

ونفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، فيما تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.

ونلاحظ هنا أن الابنة تعود إلى أبيها في النفقة نتيجة طلاقها ولا يوجد لديها أبناء أو في حالة وفاة زوجها وليس له مال، وقيد ذلك بعدم وجود مال لديها أو مكلف غيره بالإنفاق عليها، لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، وألزمت هذه المادة الأب بإكمال النفقة لمن كان ماله لا يفي بها ممن تجب عليه نفقتهم، لأن ما يطبق على الكل يطبق على الجزء.