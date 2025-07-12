الامارات | رئيس الدولة يبحث مع رئيس أنغولا تطوير آفاق التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفس لورينسو، بحثا خلاله مسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة، وغيرها من الجوانب الحيوية والفرص المتوافرة لتطوير آفاق التعاون، بما يخدم أولويات التنمية، ويعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات وأنغولا إلى الأمام، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، ويلبي تطلعات شعبي البلدين نحو المستقبل.