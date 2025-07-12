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الامارات | زايد بن محمد بن زايد يُقدّم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد سيف يوسف بالهول الفلاسي

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | زايد بن محمد بن زايد يُقدّم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد سيف يوسف بالهول الفلاسي 1/2
  • الامارات | زايد بن محمد بن زايد يُقدّم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد سيف يوسف بالهول الفلاسي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة جمعة سعيد قريبان المهيري، والدة الشهيد سيف يوسف أحمد بالهول الفلاسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منزل الفقيدة بمنطقة ند الشبا في دبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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