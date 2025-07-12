الامارات | وفاة 3 مواطنين في حادث مروري بسلطنة عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي ثلاثة مواطنين وأصيب تسعة آخرون في حادث تصادم بين ثلاث مركبات، وقع صباح أول من أمس، في سلطنة عمان.

وقالت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «حادث التصادم وقع بين ثلاث مركبات على طريق السلطان سعيد بن تيمور بعد ولاية مقشن في محافظة ظفار في تمام الساعة السابعة من صباح أول من أمس».

وتابعت: «تشير المعلومات الأولية إلى وفاة خمسة أشخاص، بينهم عُمانيان وثلاثة مواطنين إماراتيين، وإصابة 11 شخصاً بإصابات مختلفة، بينهم عُمانيان وتسعة أشخاص من الإمارات، بينهم خمسة أطفال».

وقد نقل طيران الشرطة العماني جثامين الأشخاص الذين قضوا نحبهم جراء الحادث الأليم إلى مستشفى ثمريت.