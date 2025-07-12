الامارات | «دبي للشباب» يشارك في ملتقى «أسرة واعية.. مجتمع آمن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رئيسة مجلس دبي للشباب، ريم عمر الفلاسي، دور الأسرة في التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات، واصفة إياها بأنها «خط الدفاع الأول».

جاء ذلك خلال مشاركة مجلس دبي للشباب في ملتقى «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، الذي نظمته القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وتسليط الضوء على دور الأسرة والشباب في الوقاية من هذه الآفة، من خلال سلسلة من الورش التوعوية والحوارات التفاعلية الموجهة لأولياء الأمور وفئة الشباب.

وتابعت الفلاسي: «نؤمن في مجلس دبي للشباب بأن تمكين الشباب لا يقتصر على فرص العمل والتعليم، بل يبدأ من بيئة أسرية مستقرة، وحوار مفتوح داخل المنزل»، مشددة على أهمية التوعية المستمرة في الحفاظ على سلامة الأجيال القادمة واستدامة النهضة.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس، أحمد الصوالح: «دورنا كمجالس شبابية هو استكمال دور الأسرة، عن طريق دعم الشباب بالبرامج والنصائح التي تساعدهم في التعامل مع التحديات اليومية».

وشهد البرنامج حضور القائد العام للدفاع المدني في دبي، الفريق راشد ثاني المطروشي، ورئيسة مجلس دبي للشباب، ريم عمر الفلاسي، إلى جانب قيادات من شرطة دبي، ومجالس شباب الإمارات، وهيئة تنمية المجتمع.

وأكد مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، جاسم العبيدلي، أن «دور المؤسسة هو ربط الشباب بالمجتمع، إلى جانب إشراكهم في الحلول، بدلاً من أن يكونوا في الجانب الآخر متأثرين بالتحديات المحيطة بهم».

وقال الفريق راشد ثاني المطروشي، إن «حماية الأرواح واجب شرعي ووطني، فالمخدرات لا تُدمّر الأجساد فقط، بل تُطفئ الطموح، وتُفكك الأسر، وتُهدّد مستقبل الأجيال».

وأكدت رئيسة قسم البرامج الأسرية في هيئة تنمية المجتمع، الدكتورة هالة الأبلم، أن «المتعافين من الإدمان من أكثر الفئات احتياجاً للدعم، نظراً إلى صعوبة التحديات التي يواجهونها بعد التعافي، ما يستدعي توفير دعم نفسي واجتماعي مستمر لهم».

وتحدث مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة، الدكتور عبدالله الأنصاري، عن أن المركز يلعب دوراً أساسياً في تقديم الدعم الاجتماعي والتمكين للمتعافين.

وأشار إلى أن مركز «إرادة» الذي تأسس عام 2016، يسعى إلى توفير الحماية القانونية للمستفيدين.