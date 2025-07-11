الامارات | "التربية": موافقة ولي الأمر شرط أساسي لمشاركة الطلبة في المعسكرات الصيفية ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم أن موافقة ولي الأمر شرط أساسي لمشاركة الابناء في المخيمات والمعسكرات الصيفية التي تركز على تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم البدنية خلال العطلة الصيفية.

معسكر السباحة

في وقت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب المشاركة، إذ أفادت إدارة المعسكر أن البرنامج يستهدف الطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وذلك ضمن برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعليم أساسيات السباحة بأسلوب آمن ومنهجي.

مدة البرنامج

وأوضحت الإدارة أن البرنامج سيستمر من 30 يونيو وحتى 31 يوليو 2025، ويتطلب بالضرورة موافقة خطية من أولياء الأمور، وذلك لضمان التزام الطلبة وشروط السلامة المعتمدة خلال النشاط.

نموذج مخصص

ويشمل النموذج المخصص للموافقة أسئلة تتعلق بالحالة الصحية للطالب، مثل وجود أمراض مزمنة كـ”الربو، الصرع، السكري، أو ضعف الحواس”، بالإضافة إلى أي حساسية من المواد المستخدمة في تعقيم مياه المسابح. كما يتضمن النموذج سؤالًا حول ما إذا كان الطالب قد خضع سابقًا لتدريب في السباحة، وذلك لتقييم مستواه الحالي.

نموذج الموافقة

وأكدت إدارة المعسكر أن الطالب لن يُسمح له بالمشاركة في الحصص التدريبية ما لم يتم تسليم نموذج الموافقة مكتملًا وموقعًا من ولي الأمر. وشددت على أهمية إحضار الطالب لكافة المستلزمات الشخصية اللازمة مثل لباس السباحة، منشفة، قبعة السباحة، والنظارات الواقية.

خدمة المواصلات

ولفتت الإدارة إلى أن خدمة المواصلات غير متوفرة، وتقع مسؤولية إيصال الطالب واستلامه بعد الحصة على عاتق ولي الأمر، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون الأسر في إنجاح هذا البرنامج الذي يرسخ ثقافة النشاط البدني الآمن والهادف بين الطلبة.