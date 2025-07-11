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الطقس صحو إلى غائم مع سحب شرقاً غداً

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الطقس صحو إلى غائم مع سحب شرقاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:35 والمد الثاني عند الساعة 01:47، والجزر الأول عند 08:50 والجزر الثاني عند الساعة  19:34.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:20 والمد الثاني عند الساعة 22:27، والجزر الأول عند الساعة 17:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

 المدينة                   العظمى     الصغرى     العظمى     الصغرى
أبوظبي                    41 30 75 20
دبي                        43 32 80 20
الشارقة                   43 29 75 25
عجمان                   41 31 75 25
أم القيوين                42 28 80 25
رأس الخيمة             42 29 80 20
الفجيرة                   35 32 80 15
العـين                     44 29 45 15
ليوا                        45 27 60 15
الرويس                  40 27 75 20
السلع                     43 28 75 20
دلـمـا                     39 29 70 25
طنب الكبرى / الصغرى 39 30 75 30
أبو موسى              39 30 70 30.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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