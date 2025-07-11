ريبورتاج تبدأ فعليًا تسليم وحدات The Gate .. ومتابعة الخليج 365 تؤتي ثمارها

أبوظبي – الخليج 365

استجابت شركة ريبورتاج العقارية لمطالب العملاء المتضررين من تأخير تسليم وحداتهم السكنية في مشروع The Gate ، وبدأت فعليًا في اتخاذ إجراءات التسوية والتسليم، في خطوة إيجابية تؤكد حرص الشركة على الحفاظ على ثقة عملائها وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

وجاء هذا التحرك عقب ما نشرته صحيفة الخليج 365 خلال الأيام الماضية بشأن تأخير تسليم عدد من الوحدات السكنية عن الموعد المحدد في العقود، والذي كان مقررًا في الربع الرابع من عام 2022. وقد استجابت الشركة مؤخرًا بتوقيع أول اتفاقية تسوية مع أحد العملاء، تضمنت إنهاء كافة الأعمال النهائية للوحدة وتسليمها في أقرب وقت.

اتفاقية التسوية

الاتفاقية التي وُقّعت بتاريخ 8 يوليو 2025، تضمنت التزام شركة ريبورتاج بـ:

استكمال التشطيبات النهائية للوحدة.

تسليم العقار رسميًا خلال فترة زمنية قصيرة.

إنهاء الإجراءات الإدارية المرتبطة بالخدمات والتسجيل العقاري.



وبالمقابل، وافق العميل المتضرر على عدم المطالبة بأي تعويضات إضافية، مؤكدًا ثقته في الشركة وفي رغبتها الحقيقية في تصحيح الوضع.

متابعة الخليج 365

جاءت هذه الخطوة كنتيجة مباشرة لاهتمام صحيفة الخليج 365 بتسليط الضوء على شكاوى العملاء، وتواصلها المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ودعوتها لحلول ودية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعيد الثقة في مشاريع التطوير العقاري بالدولة.

وتؤكد الصحيفة على أهمية هذا النوع من التفاعل الإيجابي بين الإعلام والمطورين، وتشجع جميع الشركات على اتباع ذات النهج في حل الخلافات، والاستماع لملاحظات العملاء بجدية ومسؤولية.