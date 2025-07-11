الامارات | رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سفير الدولة المعيّن لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، شريف عيسى محمد السويدي، كما تسلم سموه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعيّنين لدى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب سموه عن تمنياته لسفير الدولة لدى البرازيل التوفيق والنجاح في مهامه، للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات في ترسيخ جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم، على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المراسم التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي، بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، ويسهم في تطويرها على جميع الصعد، وبما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً سموه أنهم سيحظون بالدعم الكامل من قبل الجهات المعنية في الدولة، من أجل تسهيل مهامهم ونجاحهم في أداء أعمالهم.

وتسلم سموه أوراق اعتماد سفير جمهورية بيلاروسيا، إيغور بيلي، وسفير جمهورية الإكوادور، فيليبي ريبادينيرا مولستينا، وسفير جمهورية سلوفاكيا، بافول بانيس، وسفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أروشا فينودني كوراي، وسفير جمهورية كازاخستان، راوان جومابيك، وسفير جمهورية هندوراس غير المقيم لدى الدولة، فرانسيسكو خوسيه هيريرا ألفارادو.

حضر المراسم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ووزير دولة، خليفة بن شاهين خليفة المرر، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وعدد من المسؤولين.

• رئيس الدولة تمنّى لسفير الإمارات لدى البرازيل النجاح في مهامه للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.