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الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

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الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 01:12، والجزر الأول عند 08:20، والجزر الثاني عند الساعة 18:53.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 21:43، والجزر الأول عند الساعة 16:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة            الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي               42 29 80 20
دبي                   42 31 80 20
الشارقة              41 28 80 20
عجمان              41 31 80 20
أم القيوين           41 27 75 25
رأس الخيمة       42 30 75 20
الفجيرة             34 32 85 25
العـين              44 29 55 20
ليوا                45 31 55 25
الرويس          42 28 65 20
السلع            44 29 70 20
دلـمـا            42 30 75 25
طنب الكبرى / الصغرى 40 30 80 25
أبو موسى      40 31 80 25.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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