ريبورتاج العقارية تستجيب لنداء صحيفة الخليج 365 وتبدأ تسوية ملفات التأخير

في خطوة تُحسب لها، استجابت شركة ريبورتاج العقارية لنداء صحيفة الخليج 365 بشأن شكاوى بعض المستثمرين المتضررين من تأخير تسليم الوحدات في مشروع The Gate، أبوظبي.

فقد قامت الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقية تسوية مع أحد المتضررين، تضمنت:

الإسراع في تسليم الوحدة السكنية.

إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.

تنفيذ أعمال التشطيب النهائية في أسرع وقت.



هذا التحرك يُعَدّ تطورًا مهمًا يعكس حرص الشركة على الحفاظ على ثقة عملائها، وسعيها لاحتواء أي تداعيات سلبية قد تكون نتجت عن ظروف خارجة عن إرادتها خلال فترة الجائحة وما تبعها من تأخيرات في سلاسل الإمداد.

شكراً لريبورتاج... وثقة متجددة

تشكر صحيفة الخليج 365 شركة ريبورتاج العقارية على تجاوبها الإيجابي وتقديرها لمعاناة المتضررين، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمعالجة باقي الحالات، بما يعزز مناخ الثقة والمصداقية في القطاع العقاري الإماراتي.