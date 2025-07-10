الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - برئيس الوزراء والوفد المرافق، متمنياً لأرمينيا وشعبها الصديق دوام الخير والازدهار.

وبحث سموه ورئيس وزراء أرمينيا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق التقدم والازدهار لشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، عن دعم دولة الإمارات كل جهد يهدف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب منطقة القوقاز، انطلاقاً من نهج الدولة الأصيل تجاه كل ما يعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك مع أرمينيا، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين، وتطلعات شعبيهما نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه المتواصل لعلاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها، بما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً حرصه على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة، أحمد علي الصايغ، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي نسيبة، وسفيرة الدولة لدى أرمينيا، الدكتورة نريمان الملا، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان رئيس وزراء أرمينيا قد وصل، أمس، إلى العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله بمطار الرئاسة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.