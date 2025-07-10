الامارات | محمد بن راشد: شعارنا.. لا يوجد نظام مثالي ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منظومة الأداء الحكومي الاستباقي التي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي، ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ، من خلال تبنّي أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتنبؤ بالأداء، وتنفيذ التحليلات المعمقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي، حيث تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي».

وأكد سموه: «التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع، شعارنا: لا يوجد نظام مثالي ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين».

حضر إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء.

وتهدف منظومة الأداء الحكومي الاستباقي - التي ترصد أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات أكثر من 50 ألف قرار استباقي سنوياً، وستسجل تحسناً في الأداء بنسبة 60% سنوياً، وتوفر أكثر من 250 ألف ساعة من العمل الحكومي - إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهات الحكومية، من خلال تحسين استخدام الموارد وتعزيز جودة الخدمات، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية، والتأكد من الالتزام بتحقيق مخرجاتها ضمن الجداول الزمنية، كما تسعى إلى دعم اتخاذ القرار، من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال قياس الأداء ومراجعة نتائجه بشكل دوري.

وتعتمد المنظومة على نظام إدارة الأداء الحكومي الذكي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف الخوارزميات لمراقبة وتعزيز الأداء، ووضع إطار تحكم في نتائج المستهدفات والمؤشرات ومراقبتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ التحليلات المعمقة، والملخصات التنفيذية والأداء التنبؤي.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وتتسم المنظومة بقدرات فائقة، حيث تستطيع التعامل مع أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتسجل متوسط تحسن في الأداء الحكومي بنسبة 60%، وحجم النتائج المقيسة سنوياً يزيد على 45 ضعفاً. وتضاعف المنظومة قدرة الجهات على إدارة أدائها ذاتياً بنسبة 90%، وتوفر أكثر من 50 ألف قرار استباقي للقيادات سنوياً، كما توفر أكثر من 250 ألف ساعة سنوياً، من خلال تدريب 200 موظف في مجال إدارة الأداء وتحليل البيانات، فيما ستضم أكثر من 250 ألف مستخدم.

وترسخ المنظومة ثقافة التحسين المستمر والابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مقارنة الأداء مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، ورفع القدرات التنافسية، كونها تعتمد على مجموعة متكاملة من المبادئ الرئيسة، بما يتضمن قياس الأثر على المجتمع، واستدامة تحقيق النتائج، وضمان تدفق البيانات الرقمية، والتنبؤ بالأداء، والأداء الاستباقي، وتطوير نظام ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

قياس آني

وتتيح المنظومة الحصول على البيانات والنتائج من خلال ترابط الأنظمة وتكاملها، ما يضمن جودة وتكامل وأمن وشفافية البيانات لدعم عملية صناعة القرار بشكل دقيق واستباقي، بما يعزز الكفاءة الحكومية. كما تسمح بتدفق بيانات رقمية لقياس النتائج بشكل آني، وتقليل الجهود في عمليات جمع وإدخال ومراجعة البيانات.

دعم عملية صناعة القرار

وتسهم المنظومة في التنبؤ بالأداء المستقبلي، وفقاً لمدخلات البيانات اللحظية، وتقديم تقارير مرنة تدعم صناعة القرار الحكومي، وتعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوعها، ما يسهم في تحسين الكفاءة والجاهزية واقتناص الفرص.

كما تسهم المنظومة في تحسين الكفاءة والفاعلية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة العامة، ودعم اتخاذ القرار، وتحفيز الابتكار والتطوير، ما يجعلها مساهماً فعالاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات منذ عقود في مختلف القطاعات.

يُذكر أن منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات أطلقت عام 2008 من خلال نظام «أداء»، ثم تطورت في عام 2013 إلى «نظام أداء 2.0»، وفي عام 2019 إلى «نظام أداء 3.0»، وصولاً إلى الجيل الجديد: منظومة الأداء الحكومي الاستباقي.

محمد بن راشد:

• المنظومة الجديدة تتيح دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع.