الامارات | 6.5 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بقيمة ستة ملايين و599 ألفاً و116 درهماً، استفاد منها نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد.

وأوضح أن المساعدات المالية استفاد منها النزلاء في مساعدات مالية للإفراج، ودية شرعية، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية، وغيرها.