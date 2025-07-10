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أنور قرقاش: جهد عظيم يقوده عبدالله بن زايد لتعزيز المنظومة التشريعية والمالية

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أنور قرقاش: جهد عظيم يقوده عبدالله بن زايد لتعزيز المنظومة التشريعية والمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالجهود الدبلوماسية الجليلة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة.
وقال معاليه، عبر منصة «إكس»، أمس: «جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أثمر اليوم عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق». 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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