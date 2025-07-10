مذكرة تفاهم بين «الصحفيين الإماراتية» و«ميديا فيرس» للذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية مذكرة تفاهم مع شبكة «ميديا فيرس» للذكاء الاصطناعي؛ بهدف إطلاق شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات الإعلام الذكي، التدريب المهني، وإنتاج المحتوى الإبداعي.

وقّع الاتفاقية، فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وأحمد الطاهري، رئيس مجلس إدارة شبكة «ميديا فيرس».

وترتكز هذه الشراكة على دعم «مركز الإبداع الإعلامي» في الجمعية، وتعزيز خدماته من خلال ورش عمل، ودورات تدريبية، وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يخدم قضايا المجتمع والتنمية، مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفتح آفاق جديدة للتسويق الرقمي والاستشارات الإعلامية.

وأكدت فضيلة المعيني، أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الجمعية المستقبلية لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية بناء تحالفات ذكية تعزز من تمكين الإعلام الإماراتي محلياً ودولياً.

وقالت المعيني: «نؤمن بأن مستقبل الإعلام يتطلب مزيجاً من الخبرة المهنية والابتكار التقني، وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن الشراكات التي تعقدها الجمعية لتقديم أفضل الخدمات الإعلامية.

من جانبه، عبّر أحمد الطاهري، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مفصلية في تمكين الإعلام الذكي في الإمارات، وتمهد الطريق نحو بناء نموذج مستدام للتدريب والإنتاج يعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة للنهضة الإعلامية.