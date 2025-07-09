حمدان بن زايد يقوم بجولة تفقدية في مدينة السلع ويلتقي المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بجولة تفقدية في مدينة السلع، وذلك للاطلاع على سير المشاريع التنموية والخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة أوضاعهم عن قرب.

شملت الجولة زيارة عدد من المواقع والمرافق الحيوية، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل من سعادة محمد علي الشدي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، حول سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، وخطط التطوير المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في المدينة.

وأكد سموه أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الدائم على تحقيق رفاه المواطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن في مناطق الدولة كافة.

كما التقى سموه عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم، مشدداً على حرص القيادة الرشيدة على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على متطلباتهم، بما يعزز مسيرة التنمية في المنطقة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة الحكيمة والمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز مستوى الخدمات التنموية المقدمة لهم في المشروعات التي تخدم المواطنين في مختلف أرجاء الوطن المعطاء.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، واهتمامها بتطوير وتنمية منطقة الظفرة.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم وترحيبهم البالغ بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام سموه ورعايته وحرصه على توفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم، في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.