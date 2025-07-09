الامارات | محمد بن زايد ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم، نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ بمعالي رئيس الوزراء والوفد المرافق..متمنياً لأرمينيا وشعبها الصديق دوام الخير والازدهار.

وبحث سموه ورئيس وزراء أرمينيا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق التقدم والازدهار لشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق عن دعم دولة الإمارات كل جهد يهدف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب منطقة القوقاز وذلك انطلاقا من نهج الدولة الأصيل تجاه كل ما يعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارت على مواصلة العمل المشترك مع أرمينيا، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين، وتطلعات شعبيهما نحو التنمية المستدامة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل لعلاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها بما يحقق مصالحهما المشتركة مؤكداً حرصه على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.

حضر اللقاء..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وأحمد علي الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى أرمينيا وعدد من كبار المسؤولين..كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الضيف والذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.



وكان رئيس وزراء أرمينيا قد وصل اليوم إلى العاصمة أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار الرئاسة..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.