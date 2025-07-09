"طرق دبي" تنفذ تحسينات مرورية على تقاطع شارع الوصل مع "المنارة"

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت هيئة الطرق والمواصلات أعمال تحسينات مرورية شاملة على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، تضمنت إضافة حارة جديدة للمركبات القادمة من شارع المنارة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد، إلى جانب توفير حركة الالتفاف إلى الخلف منفصلة للمركبات القادمة من شارع المنارة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.

واستهدف التحسين المروري، رفع عدد المسارات على التقاطع إلى 3 مسارات، بزيادة 50% في الطاقة الاستيعابية للطرق، مما ساهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض زمن الانتظار بنسبة تصل إلى 30%.

وأسهمت حركة الالتفاف إلى الخلف منفصلة للمركبات، في تحقيق انسيابية مرورية للمركبات القادمة من شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى شارعي الوصل والمنارة، من خلال تقليل زمن الانتظار على التقاطع بنسبة تصل إلى 35%.

وتؤكد الهيئة استمرارية جهودها في تنفيذ خطة التحسينات المرورية لعام 2025، التي تتضمن تعزيز شبكة الطرق بإمارة دبي، والربط بين شبكة الطرق ورفع الكفاءة المرورية للمحاور الموازية لشارع الشيخ زايد، والمناطق الحيوية مثل جميرا وأم سقيم، والصفا، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين المناطق الداخلية، وتحقيق الانسيابية المرورية في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية.