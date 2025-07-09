الامارات | فتح باب الترشّح لجائزة المعلم العالمية لعام 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن فتح باب التقديم لنيل جائزة المعلم العالمية في نسختها الجديدة لعام 2026 أمام المعلمين المميزين في دولة الإمارات، وهي مبادرة تنظمها مؤسسة فاركي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتعد الجائزة الأكبر من نوعها، وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أميركي، فيما نجحت في استقطاب أكثر من 100 ألف ترشيح وطلب للمشاركة من مختلف أنحاء العالم منذ إطلاقها عام 2015.



إحداث تحول

وشهدت الجائزة في نسختها لعام 2025 فوز المعلم السعودي منصور بن عبدالله المنصور، بعد نجاحه في إحداث تحولٍ ملموس في حياة مئات الأيتام من خلال استغلال أوقاته في تعليم القراءة والكتابة للسجناء.

وقد تسلم المنصور الجائزة ضمن مراسم خاصة أُقيمت خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي في فبراير 2025.



قدرات استثنائية

وقال منصور بن عبدالله المنصور، أحدث الفائزين بجائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم: "يكرّس المعلمون قدراتهم الاستثنائية يومياً لإثراء حياة الطلاب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إذ يُظهرون شجاعة استثنائية وعزيمة لافتة، ويعتمدون على أحدث الابتكارات لحماية الطلاب وتوجيههم ومساعدتهم على رسم ملامح مستقبلهم."



أثر عميق

كما دعا جميع المعلمين الملهمين إلى التقدم لنيل جائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم ليحظوا بالتقدير الذي يستحقونه.

وتابع "أشجع الطلاب وأولياء الأمور على ترشيح المعلمين ممن يُحدثون أثراً عميقاً وراسخاً في حياتهم. يجب على العالم أن يُصغي إلى هذه القصص التي تجسد أعلى مستويات الشغف والالتزام والتميّز، فالإنجازات الاستثنائية للمعلمين تستحق أن تحظى بالتقدير اللازم وأن يُسمع صداها في جميع أنحاء العالم."



دور محوري

ومن جانبه، قال صني فاركي، مؤسس جائزة المعلم العالمية ومؤسسة فاركي ومجموعة جيمس للتعليم: "تهدف جائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتعليم في معالجة أبرز التحديات الحالية، بما في ذلك مكافحة التغير المناخي والحد من حالات عدم المساواة ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة. ولذلك أشجع جميع المعلمين الملهمين في دولة الإمارات على التقدم لنيل جائزة هذا العام. إنها فرصتكم للانضمام إلى المجتمع العالمي من المعلمين الذين يقودون الجهود نحو إرساء مستقبل أكثر إشراق وعدالة للجميع".



حقيقة واضحة

وبدورها، قالت ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو): "تفخر اليونسكو بدعم جائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم التي تهدف إلى تكريم الالتزام الراسخ للمعلمين من مختلف أنحاء العالم. ولابد من الوقوف على حقيقةٍ واضحة بأن المعلمين هم الركيزة الأساسية للارتقاء بجميع مناحي الحياة، لاسيما في ضوء التراجع المتواصل في أعداد المعلمين، والتحديات المتنامية والتحولات التكنولوجية المتسارعة، فالاستثمار في تطويرهم وتشجيعهم على أداء دورهم أمرٌ جوهري لبناء عالم عادل وشمولي ومستدام."



سجل متميز

وتحظى دولة الإمارات بسجلٍ متميز في تاريخ جائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم، حيث دخلت موزة محمد راشد سعدان الحفيتي، المعلمة في مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة، قائمة أفضل 50 معلماً في عام 2025. كما وصل إلى القائمة ذاتها في عام 2021 رياض زمالي، معلم التربية البدنية في مركز غياثي للرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم في أبوظبي.



التعليم الإلزامي

وتفتح جائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم باب التقديم والترشح أمام المعلمين الممارسين، المتخصصين بتدريس الأطفال في مرحلة التعليم الإلزامي أو الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثامنة عشرة.

كما تتيح الجائزة التقدم لمعلميّ الأطفال بعمر 4 سنوات فما فوق ضمن المناهج التعليمية المعتمدة حكومياً لمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى المعلمين بدوام جزئي، ومعلمي الدورات عبر الإنترنت.



حول العالم

ويُشترط للمشاركة أن يقضي المعلمون ما لا يقل عن 10 ساعات أسبوعياً في التدريس، وأن يعتزموا مزاولة مهنة التدريس للسنوات الخمس التالية.

وتستقبل الجائزة المعلمين في جميع أنواع المدارس، وفي كل دولة حول العالم، مع مراعاة القوانين المحلية.



معايير التقييم

وتشمل معايير التقييم الممارسات التدريسية للمعلمين، ومدى اتباعهم منهجيات مبتكرة لمواجهة التحديات المحلية، ونتائجهم التعليمية الملموسة، وتأثيرهم على المجتمع خارج حدود الفصول الدراسية، ومساعدتهم الأطفال ليصبحوا مواطنين عالميين، بالإضافة إلى إسهاماتهم في الارتقاء بمهنة التدريس، والحصول على التقدير من جهات خارجية.

ويمكن للمعلمين المهتمين بالتقديم لجائزة المعلم العالمية من مجموعة جيمس للتعليم زيارة الموقع الإلكتروني: www.globalteacherprize.org.



قائمة المرشحين

وبعد الانتهاء من مرحلة التقييمات الأولى، سيتم اختيار قائمة المرشحين لتشمل أفضل 50 معلماً، ثم أفضل 10 متأهلين، مما يسهم في رفع مستوى الاحترام لمهنة التدريس.

وتتولى بعدها أكاديمية جائزة المعلم العالمية، التي تضم نخبة من الشخصيات البارزة، اختيار الفائز من بين أفضل 10 متأهلين للنهائيات.



